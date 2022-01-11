Bingöl'de taşımalı eğitime kar engeli

Karlıova'da dün gece etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı dolaysıyla taşımalı eğitim veren okullarda bugün eğitime ara verildi.

Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri de yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.