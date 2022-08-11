Bingöl'de Narkoterör Operasyonu: 1 milyon 45 bin 720 kök Hint keneviri ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "Narkoterör Operasyonu" kapsamında ilçe kırsalındaki arazide arama gerçekleştirdi.

Aramada, 10 tarlada 1 milyon 45 bin 720 kök Hint keneviri, 7 kilo 490 gram kubar esrar, 3 bin 740 metre sulama hortumu bulundu.