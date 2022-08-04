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Bingöl'de korkutan deprem

Bingöl'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Gündem 04.08.2022, 08:05
Bingöl'de korkutan deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem Bingöl merkezde saat 23.20'de meydana geldi.

Sarsıntı yerin 6,61 kilometre derinliğinde yaşandı.  

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