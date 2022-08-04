Bingöl'de korkutan deprem
Bingöl'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Gündem 04.08.2022, 08:05
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem Bingöl merkezde saat 23.20'de meydana geldi.
Sarsıntı yerin 6,61 kilometre derinliğinde yaşandı.
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parçalı az bulutlu
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|6. Celta Vigo
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|8. Espanyol
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|9. Getafe
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|10. Girona
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|20. Villarreal
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