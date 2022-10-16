Binanın altından sahipsiz define çıktı: Dünya sahibini merak ediyor

Suriye’nin orta kesimlerindeki Humus’ta, neredeyse hiç hasar görmemiş 1.600 yıllık bir Roma mozaiği bulundu. 20 metreye 6 metre genişliğindeki bu mozaik, Humus’a bağlı Rastan’daki bir binanın altında bulundu.

Burası Suriye’deki iç savaşta 2018’e kadar isyancıların elinde bulunuyordu. Truva ve Amazon savaşlarından mitolojik sahnelerin betimlendiği mozaiğin, türünün nadir örneklerinden olduğu belirtiliyor.

Suriye’de 10 yıldan uzun süren savaş nedeniyle ülkedeki arkeolojik hazinelerin pek çoğu hasar gördü. Bu mozaik, 2011’de çatışmaların başlamasından bu yana Suriye’de bulunan en önemli arkeolojik keşif oldu.

Suriye'nin üçüncü büyük şehri olan Humus yakınlarındaki merkez Rastan kasabasındaki mozaik, gazetecilere gösterildi. Suriye’de Müzeler ve Tarihi Eserler Genel Müdürlüğü’nden üst düzey yönetici Hamman Saad, Associated Press’e verdiği demeçte “Bu, küresel ölçekte nadiren görülen türden bir keşif” dedi.

Mozaiğin detaylı bir betimlemeye sahip olduğunu söyleyen Saad, bunlar arasında Roma deniz tanrısı Neptün’ün 40 sevgilisiyle birlikte gösterildiği bir sahne ve Herkül’ün Amazon kraliçesi Hippolyte’yi öldürdüğü bir diğer sahne yer aldığını aktardı.

Rastan, 2018’e kadar Suriye’de isyancıların en güçlü olduğu kentlerdendi. Suriye, arkeologlar için bir “sahipsiz define” olarak niteleniyor. Geçmiş uygarlıklardan kalan en görkemli tarihi eserler arasında Şam’daki Emevi Camii ve Palmira antik kenti gösteriliyor.

Palmira, DEAŞ'ın kontrolüne geçtikten sonra büyük hasar görmüş, antik kentin baş arkeoloğu Halid Esad da radikal İslamcı örgüt tarafından öldürülmüştü. Savaş nedeniyle ülkede çok sayıda tarihi eser de hasar gördü ve yağmalandı, bazıları ülke dışına çıkarıldı, sikke ve heykelcikler için bir kara borsa oluştu.