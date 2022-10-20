Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım'ı taşıyan araç Azerbaycan'da kaza yaptı.
Gündem 20.10.2022, 20:13 20.10.2022, 20:22
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan’ın programı kapsamında Karabağ’da bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ı taşıyan araç kaza yaptı. Yıldırım’ın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.
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