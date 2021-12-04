Binali Yıldırım: 'Önümüzde hiçbir şey duramaz'

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gençlerle buluşarak, "İnşallah hep beraber sizin enerjinizle bizim tecrübemiz birleşince önümüzde hiçbir şey duramaz." dedi.

Yıldırım, Sındırgı Belediyesince düzenlenen 18 derslikli Cumhuriyet Ortaokulu, 2. Bölge Jeotermal Isı Merkezi, Atatürk Stadyumu'nun açılış töreninin ardından kurulan Yörük Otağı'nda gençlerle bir araya geldi.

Yıldırım'ın gençlere siyasi tecrübelerini ve anılarını da anlattığı programda down sendromlu Emirhan Şahbaz, şarkı söyledi.

Bir gencin ekonomiye ilişkin sorusu üzerine Yıldırım, "Ne kadar yerli yani akıl terini kullanarak ürün yaparsak dışa bağımlılığımız o kadar azalır. Şu andaki hedefimiz de dışa bağımlılığı azaltmak. Bunun için ne yaptık? Önce savunma sanayiinde yüzde 80 olan dışa bağımlılık oranımızı yüzde 20'ye indirdik. Eskiden 100 liralık malın yüzde 80 lirasını dışarıya veriyorduk, oradan alıyorduk." diye konuştu.