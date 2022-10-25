Binali Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Gündem 25.10.2022, 22:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde devam eden Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu iyi. Kırık sebebiyle bugün yapılan operasyon başarıyla tamamlandı. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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