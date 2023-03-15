Binali Yıldırım'ın annesi vefat etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım hakkın rahmetine kavuştu.
Gündem 15.03.2023, 09:25
Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım'ın annesi vefat etti.
Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım cenazesi İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan Günyamaç Alp Kaya Camii'nden kaldırılacak.
Gaste24.com ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, sevenlerine de sabr-ı cemil diliyoruz.
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