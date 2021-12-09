Binali Yıldırım'a 'Fahri Profesör' unvanı verildi

Yıldırım'ın Kazakistan'daki üç günlük resmi ziyareti Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan ile başladı.

Burada ilk olarak Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret eden Yıldırım, daha sonra şehirdeki Türk Dünyası tarihine ışık tutan Ulu Dala Eli Merkezi'ni gezdi.

Yıldırım ve beraberinde yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Muhittin Şimşek ve davetliler ardından Farab Kütüphanesi ile Kervansaray Turistik Kompleksi'ni ziyaret etti.

Daha sonra Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'ne geçen Yıldırım, konferans salonunda kendisini bekleyen öğretim üyeleri ile öğrencileri selamladı.

Burada Yıldırım'a üniversite yetkilileri tarafından Ahmet Yesevi Üniversitesinin "Fahri Profesör" unvanı törenle takdim edildi.

Yıldırım, törenin ardından yaptığı konuşmada, Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da bulunmaktan ve burada gençlere hitap etmekten duyduğu büyük memnuniyetini dile getirdi.İstanbul'da 12 Kasım'da gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde alınan kararların tarihi niteliğini hatırlatan Yıldırım, "Bu zirve önümüzdeki döneme ışık tutacak 'Türk dünyası-2040' vizyonu olarak adlandırılan belgenin kabulüne de vesile oldu. Bu zirvenin Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapılmış olması ayrıca çok kıymetliydi. Çünkü Demokrasi ve Özgürlük Adası, Türkiye'nin çok partili hayatında iktidar olmuş Adnan Menderes'in ve iki bakan arkadaşının yargılanıp, bir darbe sonucu idam edildiği adanın yeniden demokrasi ve özgürlük adası olarak düzenlenmesi ve ilk uluslararası toplantının gerçekleştirdiği yerdir. Merhum Adnan Menderes, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri bünyesinde ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan 2 bine yakın Kazak Türkü'nü Türkiye'ye kabul etmiş ve onların en zor günlerinde gereken desteği vermiştir." dedi.

Yıldırım, teşkilat bünyesindeki Aksakallar Konseyinin kurumsal yapısının güçlendirildiğine işaret ederek, "Liderlerin tasvibiyle bizi de bu konseyin başkanı olarak uygun gördüler. Bu vesileyle, şahsımıza duyulan bu güvenden dolayı tüm liderlere şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.