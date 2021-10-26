Bin yıllık Tevrat'lar ele geçirildi
Yasa dışı yollarla yurda sokulduğu belirtilen altın kaplamalı 5 Tevrat Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ele geçirildi. Tevrat'ların bin yıllık olduğu değerlendiriliyor.
Gündem 26.10.2021, 22:00
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bin yıllık olduğu değerlendirilen altın işlemeli el yazması 5 Tevrat ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollarla tarihi eser niteliğinde kitapların getirildiği bilgisine ulaşıldı.
Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, yaklaşık bin yıllık olduğu değerlendirilen, farklı hayvan derilerine altın işlemeli, el yazması 5 Tevrat ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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