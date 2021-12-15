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Bilim Kurulu Üyesi uyardı: 'İhmal etmeyin'

Dünya literatüründe hatırlatma dozunun süresinin 5 ila 6 ay arasında değiştiğini dile getiren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, "Biz kendi kararımızla literatür bilgisine dayanarak 6 ay ifadesini kullandık. 6'ıncı aya doğru koruyuculuğunun azaldığını görüyoruz artık. O yüzden de 6'ıncı ayları dolar dolmaz hatırlatma dozlarını yapmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Gündem 15.12.2021, 09:52
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: 'İhmal etmeyin'

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan'dan hatırlatma dozu uyarısı geldi. İkinci doz aşısının üzerinden 6 ay geçmiş olanlara hatırlatma dozu hakkı tanındığına dikkat çeken Prof. Dr. Sema Turan, iki doz BioNTech olmuş ve üzerinden 5-6 ay geçmiş olanlar arasından da hastalığı ağır atlatanlar görmeye başladıklarını vurguladı.

Türkiye'de iki doz Sinovac aşısı olanlar için üçüncü doz uygulaması temmuzda, kasımda ise BioNTech için ikinci doz aşısının üzerinden 6 ay geçmiş olan vatandaşlar için hatırlatma dozu hakkı tanımlandı.

HATIRLATMA DOZU GELİP KORUYUCULUK AZALDIĞINDA HASTALIK AĞIR SEYREDİYOR

Aşının amacının hastalığın hafif atlatılmasını sağlamak olduğunu söyleyen Turan, "İki doz BioNTech'li olsalar dahi hatırlatma dozu vakti gelenlerden kronik rahatsızlıkları olan bireyler hastalığı ağır geçirebiliyor o zaman da yoğun bakım ihtiyacı duyabiliyorlar. Tamamen bireysel yanıtlarla ilişkili bir durum.

Halkımız bizim özellikle hatırlatma dozu ile ilgili önerilerimize uyum sağlamaları lazım. 2 doz BioNTech'in 6 aya kadar koruyuculuğu var ama 6'ıncı ayı geçtiğinde koruyuculuğu ciddi anlamda azalıyor o zaman da ağır hastalık geçirme ihtimalimiz artıyor. O yüzden de halkımızın 'Tamam ben iki dozu oldum, artık daha fazla aşılamaya gerek yok' gibi bir algıya kapılması oldukça yanlış.

Çünkü ne yazık ki bu hastalıklarla mücadelede bir primer aşılama şeması uygulanması gerekir. Yani iki doz BioNTech, 3'üncü hatırlatma dozu ve takiben eğer ihtiyaç duyulursa yıllık ya da 6 aylık aşılama programı düşünülebilir" ifadelerini kullandı.

OMİCRON BASKIN VARYANT HALİNE GELİR Mİ?

Omicron varyantının yarattığı hastalık şiddeti konusunda henüz yeterli bir bilgi olmadığına da değinen Turan, "Mutasyonun asıl amacı daha hızlı bulaşabilmektir. Güney Afrika'dan doktorların bizlere ilettiği veriler hastalığın şiddetinin hafif olduğu ve ağır hastalık geçirme ihtimalinin düşük olduğu yönünde.

Biz ülkemizdeki sonuçlarını da yakın zamanda göreceğiz. Hızlı bulaşan bir virüs ve baskın varyant haline gelip gelmeyeceğini bize zaman gösterecek. Ayrıca baskın varyant haline gelse de hastalık şiddetini düşük yapabiliyorsa ya da aşıdan etkilenebiliyorsa bu bizim için olumlu bir sonuçtur. O yüzden Omicron için henüz iyi ya da kötü yönde bir şey söylemek için çok erken" şeklinde konuştu.

AŞI VE BİREYSEL ÖNLEMLER EN ÖNEMLİ İKİ SİLAH

Virüsün amacının mutasyonlarla yaşamına devam etmek olduğunu belirten Turan, şöyle devam etti: "Biz bunun önüne geçebilmke için aşıyla virüs bulaşsa bile hastalığın ağır geçirilmesini önlemek için uğraştık. Toplumsal ve bireysel önlemlerin amacı da bu zaten.

Çünkü bulaşmaya devam ettikçe mutasyona uğramaya devam ediyor yani doğada hayatta kalmaya çalışıyor. Bugün Omicron varyantı ama belki birkaç ay sonra başka bir varyantla da karşılaşabiliriz. Her zaman söylediğimiz gibi aşı ve bireysel önlemler en önemli iki silahımız."

Kaynak: Sabah 

#bilim kurulu üyesi #aşı #hatırlatma dozu
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