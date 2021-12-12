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Bilim Kurulu Üyesi Şener'den Omicron uyarısı: Vakalar artacak

Omicron varyantı, Türkiye’de 6 kişide görüldü. Deltadan çok daha fazla bulaşıcı olduğu düşünülen yeni varyantın, belirtileri de farklı değil. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, vakaların artacağını belirterek, aşılamanın önemini vurguladı.

Gündem 12.12.2021, 12:37 12.12.2021, 12:48
Bilim Kurulu Üyesi Şener'den Omicron uyarısı: Vakalar artacak

Avrupa’da vaka sayıları Omicron varyantıyla birlikte artışa geçmişti. Bazı ülkeler varyanta karşı önlemlerini de artırdı.

Afrika’da çıkan Omicron varyantının Delta varyantına göre çok daha fazla bulaşıcı olduğu biliniyor. Uzmanlar, yeni varyantın ayrıştırıcı bir belirtisinin olmadığını ve aşının Omicron için de etkili olduğunu söylüyor.

Türkiye'de 6 kişide görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise dün Meclis`te yaptığı açıklamada, Avrupa`da vaka artışını ciddi şekilde etkileyen Omicron varyantının Türkiye`de de görüldüğünü açıkladı.

“Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif. Ayaktan takip edilen herhangi bir sorunu olmayan hastalar olduğunu söylemek istiyorum. Omicron varyantı ile ilgili vatandaşımız bu anlamda tedirgin olmasın. Biz özellikle bu varyantla ilgili bulaşıcılığın daha fazla olduğu ama etkisinin virülansının ön bilgilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Burada yapılması gereken vatandaşımızın sadece özellikle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tedbirlere devam etmesini istiyoruz.”

mRNA aşıları yeni varyanta karşı etkili

Omicron varyantının içinde birçok mutasyon olduğu biliniyor. Bu sebeple varyant “süper varyant” olarak adlandırılıyor.

Avrupa ülkeleri ise Omicron’a karşı da etkili olan mRNA aşılarında hatırlatma dozları için bekleme süresini kısaltıyor.

Peki, “süper varyant”a karşı neler yapılmalı? Belirtileri neler? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, daha hızlı yayılan yeni varyantın yayılımındaki son durumu TRT Haber’de değerlendirdi.

"Pozitif vaka sayıları artacak"

Prof. Dr. Şener, aşısız kişilerde Omicron varyantının nasıl etki edeceğinin tam olarak bilinmediğini söyledi:

"Salgınla mücadelede pozitif vaka sayılarının artacağını söyleyebiliriz. Çünkü bugüne kadar Omicron varyantının görüldüğü ülkelerde vakalar arttı. Hastaneye yatışta artış, ölüm ve yoğun bakımda ciddi bir artış da bu ülkedelerde görülmedi. Bu bir bakıma iyi. Ama bu durumun da görüldüğü vakalar genellikle aşılı. Yani aşısız kişilerde Omicron varyantı nasıl etki yapıyor tam olarak bilinmiyor. Ancak 3 aşılı olanlarda az etkili olduğu biliniyor. Şu anda da ülkeler deneyimlerini paylaşıyor. Bu deneyimlere göre görülecek."

“Hatırlatma dozlarındaki bekleme süresi 4 aya kadar kısaltıldı”

Aşının etkisinin altını çizen Prof. Dr. Şener, mRNA aşılarının ürettiği antikorun, Omicron’a karşı da etkili olduğu çalışmadan bahsetti:

"Laboratuvar çalışmalarına göre mRNA aşılarına göre, aşılanmış bireylerden alınan antikorla Omicron varyantı bir araya getirildi. Bunun sonucunda da bu antikorların virüsü azaltma etkisi görüldü. Avrupa ülkeleri de bu sonuca göre önlemlerini aldı. Hatırlatma dozlarındaki 6 aylık bekleme süresiyle ilgili erkene çekme stratejileri belirlendi. 4’üncü aya kadar çekildi bu süre. Fakat şunu söylemekte fayda var; maske, mesafe ve el hijyenine dikkat edilmeli. Aşı da bu korumayı sağlamlaştırıyor."

“Olabildiğince fazla aşılanma yapılmalı”

Şener, Omicron varyantının görüldüğü ülkelerde vaka sayılarının arttığını hatırlattı:

"Omicron varyantına yönelik belirti yok. Şu an hala Delta ve Delta Plus varyantı baskın. Bu varyantlarda da görülen belirtiler aynı. Olabildiğince fazla aşılanma yapılmalı. Şu an sağanak bir yağmur başlayacak. Şapkayla dolaşmak mantıklı değil. Herkes şemsiyelerini açmalı. Aşıyla bu yapılabilir. Çünkü ne yazık ki Omicron varyantı girdiği ülkelerde vaka sayılarını artırıyor. Türkiye’de de 2-3 hafta içinde vakaların nasıl olacağını biz de göreceğiz."

"Vakalar artınca ölüm ve yoğun bakım oranları da artacaktır"

Artık bireysel bağışıklığın hedeflenmesi gerektiğini söyleyen Şener, yeni varyanta karşı tedbirleri sıkı tutmak konusunda uyardı:

"Toplumsal bağışıklık hedefi artık bireysel bağışıklığa evrildi gibi görünüyor. Çünkü Omicron, Delta’dan çok daha fazla bulaşıcı. Bazılarına göre 2-3 kat bazılarına göre 4-5 kat daha bulaşıcı. Bu da toplumun tamamının artık bağışıklık kazanmasının gerekli olduğunu gösteriyor. Artık kişilerin bireysel korunmalarına bakmaları gerekiyor. Omicron varyantına hızlı bulaşıyor ama hafif seyrediyor ve ölüm oranları az diye bakmamak gerekiyor. Vaka sayıları artınca ölüm ve yoğun bakım oranları da artacaktır. Her ülkeye göre bu durum değişiyor. Afrika’da Delta varyantına göre Omicron varyantının ölüm oranları daha düşük çıktı. Ama bizim önümüzü kış tutmamız gerekiyor, yaz çıkarsa bahtımıza."

#bilim kurulu üyesi #omicron
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