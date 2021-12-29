Bilim Kurulu toplanıyor: Sağlık Bakanı açıklama yapacak
Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında koronavirüsle ilgili son gelişmeleri ele almak için saat 17. 00'de video konferans yöntemiyle toplanacak.
Gündem 29.12.2021, 08:53 29.12.2021, 08:56
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 17. 00'de video konferans yöntemiyle toplanacak.
Omicron varyantının gündemde olduğu toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.
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