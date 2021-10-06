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Bilim Kurulu toplanıyor! Masada iki konu var

Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle bugün toplanacak. Saat 17.00'da başlayacak toplantının ana gündem maddesini okullarda yapılan PCR taramaları ve aşılama takvimi oluşturuyor.

Gündem 06.10.2021, 12:18 06.10.2021, 12:28
Bilim Kurulu toplanıyor! Masada iki konu var

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

10 PİLOT İLDE BAŞLAMIŞTI

Rastgele belirlenen bazı okullarda PCR taraması geçtiğimiz hafta başladı.

Toplantıda, 10 pilot ilde başlatılan çalışmanın ilk sonuçları değerlendirilecek.

3. DOZ AŞI MASADA

Bir diğer gündem başlığı ise aşılama takvimi olacak. BioNTech aşısının uygulanmaya başladığı nisan ayında çift doz aşı olanlar için 6 aylık süre bu ay doluyor.

Bilim Kurulu'nun özellikle ilk etapta aşı olan ve risk grubundakiler için 3. dozun ne zaman yapılacağına ilişkin bir karar vermesi bekleniyor.

ARTAN VAKA SAYILARI

Son olarak, vaka sayıları yeniden 30 bin sınırına dayandı. Bu artışa ilişkin yapılması gerekenler ve yerli aşı çalışmasında gelinen son noktada toplantıda değerlendirecek.Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı bir açıklama yapacak.

Kaynak:Mynet

#Bilim Kurulu #Toplantı
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