Bilim Kurulu bugün toplantı yapacak
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Gündem 15.12.2021, 08:54
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
Tüm dünyada endişeye neden Omicron varyantı gündemde olacak. Türkiye'de görülmeyen yeni varyantın riskleri konuşulacak, yayılımına karşı yeni önlemler ele alınacak.
Ayrıca son vaka tablosu, acil kullanım onayı aşamasındaki yerli aşı TURKOVAC ve koronavirüs ilacına ilişkin çalışmalar da değerlendirilecek.
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