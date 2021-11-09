Bezmialem Valide Sultan Camisi'nde Atatürk için mevlit okutulacak
Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm tarihi olan 10 Kasım'da İstanbul'da bulunan Bezmialem Valide Sultan Camisi'nde mevlit okutulacak.
Gündem 09.11.2021, 20:11
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılı dolayısıyla yarın Bezmialem Valide Sultan Camisi'nde mevlit okutulacak.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin yıl dönümü olan 10 Kasım tarihinde milletimizce rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. İlimizde düzenlenen anma programları kapsamında, 2019 ve 2020 yıllarında olduğu gibi bu yıl da Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü koordinesiyle Bezmialem Valide Sultan Camisi'nde (Dolmabahçe Camii), 10 Kasım Çarşamba günü saat 12.15'te mevlit programı düzenlenecektir. İstanbullu hemşehrilerimizi mevlit programına bekliyoruz."
Kaynak: AA
16
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|12
|23
|3. Konyaspor
|12
|23
|4. Galatasaray
|12
|21
|5. Alanyaspor
|12
|21
|6. Beşiktaş
|12
|20
|7. Fenerbahçe
|12
|20
|8. Karagümrük
|12
|19
|9. Başakşehir
|12
|18
|10. Adana Demirspor
|12
|16
|11. Altay
|12
|16
|12. Gaziantep FK
|12
|15
|13. Kayserispor
|12
|15
|14. Antalyaspor
|12
|15
|15. Sivasspor
|12
|13
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|12
|12
|17. Giresunspor
|12
|10
|18. Kasımpaşa
|12
|9
|19. Göztepe
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Bandırmaspor
|12
|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Kocaelispor
|11
|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. West Ham
|11
|23
|4. Liverpool
|11
|22
|5. Arsenal
|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|13
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|13
|17
|12. Villarreal
|12
|15
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|13
|6
|20. Getafe
|13
|6