Beytüşşebap'ta 2 PKK'lı öldürüldü
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Şırnak-Beytüşşebap kırsal alanında, 2 terörist öldürüldü.
Gündem 04.07.2022, 09:48
İçişleri Bakanlığı, Şırnak-Beytüşşebap kırsal alanında, 2 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak Bölge Komutanlığı koordinesinde, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve güvenlik korucuları timlerince başlatılan J-SİHA destekli Eren Abluka-17 Operasyonu kapsamında, 2 bölücü örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Açıklamada, teröristlerle 2 M-16 silah ile mühimmatlarının ele geçirildiği, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA
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