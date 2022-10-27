Beyoğlu’nda yangın: 5 binaya sıçradı
İstanbul Beyoğlu’nda bir binada başladıktan sonra 5 binaya daha sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Gündem 27.10.2022, 07:04
Firuzağa Mahallesi Hüseyinağa Bahçe Sokak’taki 3 katlı bir binada sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa süre içerisinde çevredeki 5 binaya daha sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.
Emniyet ekipleri olay bölgesinde güvenlik önlemi alırken, çevre ilçelerden olay yerine sevk edilen itfaiye görevlileri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
İtfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.
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