Beyoğlu’nda ahşap bina yandı, 2 kişi yaralandı
Beyoğlu’nda iki katlı ahşap bina yandı, yangın sırasında binadan atlayan 2 kişi yaralandı.
Gündem 31.12.2021, 06:13 31.12.2021, 07:57
Ömer Avni Mahallesi Saray Arkası Sokak üzerinde bulunan iki katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, bitişikteki 5 katlı binaya da sıçradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu, ahşap bina kullanılamaz hale geldi.
Bu arada, yangın sırasında binadan atladıkları belirtilen biri kadın 2 kişi yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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