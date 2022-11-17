Beyoğlu'ndaki terör saldırısının faili dahil 17 kişi tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Gündem 17.11.2022, 22:02 17.11.2022, 22:32
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıya ilişkin gözaltına alınan terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 49 şüpheli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli 29 Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandı.
İfade işlemlerinin ardından savcılık, 49 şüpheliden Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17'sini ''devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.
Savcılık, 3 şüpheliyi adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk ederken, diğer 29 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi.
Kaynak: AA
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