Beyoğlu'ndaki terör saldırısında yaralananlardan 61'i taburcu edildi
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlardan 61'i taburcu edildiğini 20'sinin ise tedavisinin sürdüğünü belirtti.
Gündem 15.11.2022, 19:19
Yerlikaya, paylaşımında, "İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 61'i taburcu oldu. 14 hastamızın serviste, 6 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum." ifadesine yer verdi.
Kaynak: AA
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