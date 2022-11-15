Beyoğlu'ndaki terör saldırısında yaralananlardan 61'i taburcu edildi

Yerlikaya, paylaşımında, "İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 61'i taburcu oldu. 14 hastamızın serviste, 6 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum." ifadesine yer verdi.