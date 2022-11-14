Beyoğlu'ndaki terör saldırısında ölenlerin isimleri belli oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taksim Beyoğlu'ndaki hain terör saldırısında patlamada hayatını kaybedenlerin isimlerini açıkladı.
Gündem 14.11.2022, 09:14 14.11.2022, 09:21
İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör saldırısının acısı hala taze. Hain saldırıda yaşanan patlamada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi ise yaralanmıştı.
Yaralananlardan 39'u tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör saldırısında yaşamını yitirenlerin isimlerini açıkladı.
Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "6 terör şehidimiz var. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Hayatını kaybedenler kardeşlerimiz; Arzu Özsoy İstanbul 1984 doğumlu ve kızı Yağmur Uçar Ereğli 2007 doğumlu, Yusuf Meydan Palu 1988 doğumlu, Ecrin Meydan Seyhan 2013 doğumlu, Adem Topkara Gümüşhane 1982 ve eşi Mukaddes Topkara Rize 1985 doğumlu." dedi.
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