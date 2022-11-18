Beyoğlu'ndaki saldırıyı gerçekleştiren teröristin keşif görüntülerine ulaşıldı
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın 22 Ekim'de caddede keşif yaptığı anlar güvenlik kamerasına tarafından görüntülendi.
Gündem 18.11.2022, 20:10
Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın 22 Ekim'de İstiklal Caddesi'ne gelerek keşif yaptığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Görüntülerde, etek ve gömlek giyen Albashır'ın caddede yürüdüğü ve cep telefonuyla görüntü çektiği anlar yer aldı.
Kaynak: AA
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