Beylikdüzü’nde kapı imalathanesinde yangın

Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı’ndaki 5 katlı iş merkezinin ikinci katında çelik kapı imalatı yapılan iş yerinde, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma yaptı.

İtfaiye ekipleri, kısa sürede kontrol altına aldıkları yangını söndürdü.

İş merkezinin bulunduğu bulvarda trafik bir süre tek yönden sağlandı.