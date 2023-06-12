Beştepe'den "hastalık" iddialarına anlamlı cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sık sık, "hastalandı, ameliyat olacak" şeklinde haberler çıkaran muhalif medyaya Beştepe'den anlamlı bir kareyle cevap geldi.
Gündem 12.06.2023, 10:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarıyla İstanbul'da basketbol oynadı.
Basketbol maçına MİT Başkanı İbrahim Kalın, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gibi isimler katıldı.
O anları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz. Formumuzdayız" ifadelerini kullandı.
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