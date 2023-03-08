Beştepe'de kritik görüşme

Seçim tarihinin belirlenmesi ile Bursa'da Bursaspor-Amedspor maçında yaşanan olayların tedaylarının görüşüleceği kritik buluşma bugün gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'de iki görüşme gerçekleştirecek.

Erdoğan, saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.

İki genel başkan son olarak 28 Şubat'ta deprem bölgesine gerçekleştirilen ziyarette bir araya gelmişti.

Buluşma, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıklanmasının ardından ilk temas olacak.

Cumhurbaşkanı, saat 15.00'te de Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile bir araya gelecek.

Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinden sonra seçim tarihiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.