Beştepe'de kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, Beştepe Külliyesi'nde bugün bir araya geliyor. İki liderin görüşmesinde Bursa'daki maçta yaşanan olaylar ile seçimlerle ilgili yeni gelişmelerin ele alınacağı tahmin ediliyor.
Gündem 08.03.2023, 11:00 08.03.2023, 11:03
Seçim tarihinin belirlenmesi ile Bursa'da Bursaspor-Amedspor maçında yaşanan olayların tedaylarının görüşüleceği kritik buluşma bugün gerçekleşiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'de iki görüşme gerçekleştirecek.
Erdoğan, saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.
İki genel başkan son olarak 28 Şubat'ta deprem bölgesine gerçekleştirilen ziyarette bir araya gelmişti.
Buluşma, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıklanmasının ardından ilk temas olacak.
Cumhurbaşkanı, saat 15.00'te de Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile bir araya gelecek.
Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinden sonra seçim tarihiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|22
|54
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
|40
|4. Beşiktaş
|21
|39
|5. A.Demirspor
|21
|38
|6. Trabzonspor
|22
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Karagümrük
|21
|26
|10. Gaziantep FK
|22
|25
|11. Alanyaspor
|22
|25
|12. Sivasspor
|22
|24
|13. Antalyaspor
|21
|24
|14. Hatayspor
|21
|23
|15. Ankaragücü
|21
|22
|16. Kasımpaşa
|22
|22
|17. Giresunspor
|21
|21
|18. İstanbulspor
|22
|21
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|22
|42
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Pendikspor
|22
|37
|5. Rizespor
|21
|37
|6. Keçiörengücü
|22
|37
|7. Sakaryaspor
|22
|37
|8. Bandırmaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|22
|34
|10. Manisa FK
|21
|30
|11. Göztepe
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Gençlerbirliği
|22
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
|45
|3. M. United
|22
|43
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|22
|39
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
|8. Fulham
|22
|32
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|20
|29
|11. Aston Villa
|21
|28
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Nottingham Forest
|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. Leeds United
|21
|19
|17. West Ham United
|21
|19
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|53
|2. Real Madrid
|20
|45
|3. Real Sociedad
|20
|39
|4. Atletico Madrid
|20
|35
|5. Rayo Vallecano
|20
|32
|6. Villarreal
|20
|31
|7. Real Betis
|20
|31
|8. Athletic Bilbao
|20
|29
|9. Osasuna
|20
|29
|10. Mallorca
|20
|28
|11. Girona
|20
|24
|12. Celta Vigo
|20
|23
|13. Real Valladolid
|20
|23
|14. Almeria
|20
|22
|15. Espanyol
|20
|21
|16. Sevilla
|20
|21
|17. Valencia
|20
|20
|18. Cadiz
|20
|19
|19. Getafe
|20
|18
|20. Elche
|20
|9