"Beşli Masa" yeni sürprizle karşılaşabilir

"Beşli Masa" bugün Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamak üzere toplanıyor; ancak masada şu ana kadar alınan sinyallere göre Deva Partisi Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da itiraz edebileceği belirtiliyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 6'lı masadan kalktı. Gözler masadaki diğer partilerin çıkaracağı ortak cumhurbaşkanı adayına çevrildi. 5'li masa bugün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya gelecek. Ortak cumhurbaşkanı adayı ve geçiş süreci yol haritası açıklanacak.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalkmasının ardından muhalefet cephesinde hareketlilik sürüyor. Gözler açıklanacak ortak cumhurbaşkanı adayına çevrildi.

CHP, Demokrat, Deva ve Gelecek Partisi, Saadet Partisi ev sahipliğinde yeniden bir araya gelecek.

BABACAN VE DAVUTOĞLU DA KALKABİLİR

Kulislere yansıyan bilgilere göre Kılıçdaroğlu'nun adaylığına henüz tam olarak onay vermeyen Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun da masadan kalkabileceği belirtiliyor.

Babacan ve Davutoğlu'nun masadan kalkmaması halinde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı bugün kesin olarak ilan edilecek.

Ortak cumhurbaşkanı adayı ve geçiş süreci yol haritası açıklanacak.

İyi Parti'nin 6'lı masadan kalkmasının ardından siyasi partilerde dün pek çok toplantı yapıldı.

CHP Genel Merkezi'nde hareketli dakikalar yaşandı. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Tekirdağ, Eskişehir, Antalya, Muğla ve Aydın büyükşehir belediye başkanları Kılıçdaroğlu'na destek ziyareti yaptı.

CHP Lideri, daha sonra partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı.

İyi Parti Lideri Meral Akşener de, partisinin belediye başkanları ile genel merkezde bir araya geldi. Ardından Başkanlık Divanı ile buluştu.

Bir diğer gelişme ise CHP'nin açıklaması sonrası yaşandı.

İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Akşener ile görüşeceği duyuruldu. Ancak İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu "Haberler gerçeği yansıtmıyor" dedi. İki tarafın da böyle bir görüşme talebi olmadığını söyledi.

CHP ve İyi Parti'de dün sessizlik hakimdi. Saadet Partisinde ise Genel İdare Kurulu toplandı. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, Genel İdare Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.