Beşinci "İyilik Treni" de yola çıktı

Pakistan halkının yaralarını sarmak üzere gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan insani yardımla yola çıkacak beşinci "İyilik Treni" için Mersin'in Tarsus ilçesindeki Yenice Lojistik Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Törene, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, diğer protokol üyeleri ve ilgililer katıldı.

Vali Pehlivan, törende, dost ve kardeş ülke Pakistan'da çok büyük sel afetlerinin yaşandığını anımsattı.

Bu afetlerinin hasarların büyük olduğunu dile getiren Pehlivan, bu kapsamda Türkiye'den Pakistan'a insani yardım kampanyasının başlatıldığını aktardı.

Trende yer alan yardımların miktarıyla ilgili bilgi veren Pehlivan, "Mersin, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kayseri, Burdur, Isparta, Antalya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Malatya'da toplanan yardımlar bu trenle Pakistan'a yol alacak. 633 ton 703 kilogramdan oluşan 40 bin 98 gıda ve hijyen kolisiyle un paketini 28 vagonla Devlet Demiryollarına ait trenimizle uğurluyoruz." diye konuştu.

Pehlivan, yardım malzemeleriyle birlikte dualarını ve iyi dileklerini de gönderdiklerini belirterek, bugünlerde yardımlaşma ve dayanışmanın önemli olduğunu söyledi.

"İyilik Treni", daha sonra dualarla Pakistan'a uğurlandı.