Beşiktaş'ın yeni sponsoru Tüpraş oldu

Beşiktaş, Tüpraş ile stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalandığını duyurdu. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklamada, Tüpraş ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için geçerli olacak stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

2023-2024 sezonu için anlaşma bedelinin başarı primi dahil toplam 230 milyon 383 bin 150 lira ve artı KDV olduğu belirtilen açıklamada, “2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarına ilişkin tutarlar, 2023-2024 sezonuna ilişkin belirlenen tutarlara Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan TÜFE oranı eklenmesi suretiyle bulunacaktır” denildi.

Türkiye’nin en büyük şirketi Tüpraş

Tüpraş, Beşiktaş’ın konre üyesi ve camianın en saygın isimlerinden biri olan Rahmi Koç’un onursal başkanı olduğu Koç Holding şirketi. Türkiye’nin en büyük petrol rafireni şirketi konumunda. Şirket 2006 yılında özelleştirildi ve Koç tarafından alındı. Tüpraş, her yıl açıklanan ‘Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi’ sıralamasında zirveyi kimseye vermiyor. 2023’te açıklanan son listeye göre merkezi Kocaeli’nde bulunan Tüpraş, 481 milyar 765 milyon liralık cirosu, 6 bin 112 çalışanıyla ilk sırada yer alıyor.

Beşiktaş stadının ismi 3 yıl boyunca Tüpraş olacak.



Koç Holding, yıllarca Beko markasıyla da Beşiktaş’ın forma göğüs sponsoru oldu. Söz konusu marka halihazırda da forma sırt sponsoru olarak desteğini sürdürüyor. Holdingin bir çok markası Siyah Beyazlı kulübün diğer branşlarına da sponsor olarak destek verdi.

Vodafone 145 milyon dolar ödedi

Beşiktaş’ın 2015 yılında Vodafone ile yaptığı isim sponsorluğu anlaşması 8 yılın sonunda sona ermişti. GSM firması, sözleşmedeki opsiyon hakkını kullanmayarak, yollarını ayırdı. Vodafone, 5 yıllık forma göğüs sponsorluğuyla birlikte Siyah Beyazlı kulübe toplam 145 milyon dolar ödedi. Bu tutarın 29 milyon doları göğüs sponsorluğundan kaynaklanmıştı. Vodafone’un ayrılığının ardından Beşiktaş yönetim aylardır yeni sponsor için çalışmalar yürüttü. Amazon’dan Spotify’ye, Skoda’dan Mercedes’e kadar bir çok firmayla yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı. Beşiktaş’ın imzaya en çok yaklaştığı isim Rus doğalgaz devi Gazprom oldu. Ancak başkan Ahmet Nur Çebi geçen günlerde, Rusya’daki siyasal karışıklıklar nedeniyle bu anlaşmanın son anda gerçekleşmediğini belirtti.

Fenerbahçe, 2015 yılında stat isim sponsorluğu için Ülker ile 10 yıllık anlaşma yaptı. Söz konusu anlaşmanın toplam tutarı 90 milyon dolar. Galatasaray ise bu sezon başında Rams ile sözleşme imzaladı. 5 yıllık anlaşmanın ilk yılında Rams, kulübe 213 milyon 600 bin lira alacak. Sonraki 4 yıldaysa bu tutar TÜİK ve ENAG’ın yıllık enflasyon ortalamasına göre artırılacak.