Berna Laçin'i konuk eden elçi merkeze çekildi
Berna Laçin'i Paris Büyükelçiliğinde konuk eden büyükelçi merkeze çekildi.
14 Mayıs sonrası seçmeni hedef alan Berna Laçin'i şeref konuğu olarak davet eden Paris Büyükelçisi Ali Onaner merkeze çekildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 9 ülke büyükelçiliklerine yeni isimler atadı.
Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde de değişikliğe gidildi.
Paris Büyükelçisi Onener merkeze çekildi
Merkeze çekilen Ali Onaner'in yerine Türkiye’nin Bratislava Büyükelçisi Yunus Demirer atandı.
Bu değişiklik seçim sürecinde Paris Büyükelçiliği'nde verilen bir daveti akıllara getirdi.
Berna Laçin'i şeref konuğu olarak davet etti
Onaner, mayıs ayında büyükelçilikte bir davet organize etti. Bu davette misafirlere ünlü piyanist Gülsin Onay konser verdi.
Bu organizasyonda dikkat çeken bir davetli vardı.
Her fırsatta hükümeti eleştiren, muhalefetin borazanlığını yapan Berna Laçin de davetliler arasındaydı.
Davetten bir paylaşım yapan Laçin, "Paris’te kendi bayrağımızın altında olmak çok güzel bir duygu. Büyükelçimiz Sn Ali Onaner’in daveti ile muhteşem piyanistimiz Gelsin Onay dinletisine geldik." ifadelerini kullandı.
Laçin'in bu tarihten kısa süre önce ise 14 Mayıs'ta iktidarın ezici bir zaferle sandıktan başarı ile çıkmasından sonra iktidar seçmenini hedef almıştı.
Seçimin ardından Twitter üzerinden açıklama yapan Laçin, "Halklar müstehak oldukları şekilde yönetilir demişler, Allah müstehakımızı versin …" demişti.
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|36
|88
|2. Fenerbahçe
|36
|80
|3. Beşiktaş
|36
|78
|4. A.Demirspor
|36
|69
|5. Başakşehir
|36
|62
|6. Trabzonspor
|36
|57
|7. Karagümrük
|36
|51
|8. Konyaspor
|36
|51
|9. Kayserispor
|36
|47
|10. Kasımpaşa
|36
|43
|11. Ankaragücü
|36
|42
|12. İstanbulspor
|36
|41
|13. Antalyaspor
|36
|41
|14. Sivasspor
|36
|41
|15. Alanyaspor
|36
|41
|16. Giresunspor
|36
|40
|17. Ümraniye
|36
|30
|18. Gaziantep FK
|36
|25
|19. Hatayspor
|36
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
|3. M. United
|38
|75
|4. Newcastle
|38
|71
|5. Liverpool
|38
|67
|6. Brighton
|38
|62
|7. Aston Villa
|38
|61
|8. Tottenham
|38
|60
|9. Brentford
|38
|59
|10. Fulham
|38
|52
|11. Crystal Palace
|38
|45
|12. Chelsea
|38
|44
|13. Wolves
|38
|41
|14. West Ham United
|38
|40
|15. Bournemouth
|38
|39
|16. Nottingham Forest
|38
|38
|17. Everton
|38
|36
|18. Leicester City
|38
|34
|19. Leeds United
|38
|31
|20. Southampton
|38
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|38
|88
|2. Real Madrid
|38
|78
|3. Atletico Madrid
|38
|77
|4. Real Sociedad
|38
|71
|5. Villarreal
|38
|64
|6. Real Betis
|38
|60
|7. Osasuna
|38
|53
|8. Athletic Bilbao
|38
|51
|9. Mallorca
|38
|50
|10. Girona
|38
|49
|11. Rayo Vallecano
|38
|49
|12. Sevilla
|38
|49
|13. Celta Vigo
|38
|43
|14. Cadiz
|38
|42
|15. Getafe
|38
|42
|16. Valencia
|38
|42
|17. Almeria
|38
|41
|18. Real Valladolid
|38
|40
|19. Espanyol
|38
|37
|20. Elche
|38
|25