Berna Laçin'i konuk eden elçi merkeze çekildi

14 Mayıs sonrası seçmeni hedef alan Berna Laçin'i şeref konuğu olarak davet eden Paris Büyükelçisi Ali Onaner merkeze çekildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 9 ülke büyükelçiliklerine yeni isimler atadı.

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde de değişikliğe gidildi.

Paris Büyükelçisi Onener merkeze çekildi

Merkeze çekilen Ali Onaner'in yerine Türkiye’nin Bratislava Büyükelçisi Yunus Demirer atandı.

Bu değişiklik seçim sürecinde Paris Büyükelçiliği'nde verilen bir daveti akıllara getirdi.

Berna Laçin'i şeref konuğu olarak davet etti

Onaner, mayıs ayında büyükelçilikte bir davet organize etti. Bu davette misafirlere ünlü piyanist Gülsin Onay konser verdi.

Bu organizasyonda dikkat çeken bir davetli vardı.

Her fırsatta hükümeti eleştiren, muhalefetin borazanlığını yapan Berna Laçin de davetliler arasındaydı.

Davetten bir paylaşım yapan Laçin, "Paris’te kendi bayrağımızın altında olmak çok güzel bir duygu. Büyükelçimiz Sn Ali Onaner’in daveti ile muhteşem piyanistimiz Gelsin Onay dinletisine geldik." ifadelerini kullandı.

Laçin'in bu tarihten kısa süre önce ise 14 Mayıs'ta iktidarın ezici bir zaferle sandıktan başarı ile çıkmasından sonra iktidar seçmenini hedef almıştı.

Seçimin ardından Twitter üzerinden açıklama yapan Laçin, "Halklar müstehak oldukları şekilde yönetilir demişler, Allah müstehakımızı versin …" demişti.