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Bensiyon Pinto'nun cenazesi toprağa verildi

85 yaşında hayatını kaybeden Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto'nun cenazesi Arnavutköy Musevi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gündem 16.01.2022, 20:04
Bensiyon Pinto'nun cenazesi toprağa verildi

İstanbul'da 85 yaşında hayatını kaybeden Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto, son yolculuğuna uğurlandı.

Kovid-19 nedeniyle bir süre hastanede tedavi gören ve ardından mevcut bazı rahatsızlıkları sebebiyle vefat eden Pinto için Aşkenaz Musevi Cemaati Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Pinto'nun eşi Ester Eti Pinto ve oğulları Benjamen ve Hayim Pinto'nun yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, eski Başbakanlardan Tansu Çiller, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yanı sıra yakınları ve sevenleri katıldı.

Pinto için duaların edildiği törende, Kovid-19 rahatsızlığı sebebiyle çevrim içi konuşan Türkiye Hahambaşı İsak Haleva, üzgün ve yasta olduğunu dile getirdi.

Toplumların sıklıkla böylesi bir yıldıza kavuşamayacaklarını belirten Haleva, "Bensiyon, toplumumuzun nadiren yetişen gerçek yıldızlarındandı. Bir düzen ve disiplin adamı, kurumları en uygun biçimde örgütlerken kişilerin potansiyelini isabetle değerlendirip etrafındakileri en verimli olabilecek bir biçimde çalıştırmayı becerebilen, gerçek lider yapılı, gönül almasını bilen ve gereğinde babacan tavırlarla davranabilen biriydi." diye konuştu.

İsak Haleva, Pinto'nun başkanlık dönemlerinin sıkıntılı, dalgalı, bazen de fırtınalı süreçlere rastladığını ama her seferinde toplumlarını sakin ve güvenilir limanlara yanaştırmayı bilmiş bir kaptan olduğunu ifade etti.

"Türkiye'nin esenliği ve ilerlemesi yolunda olağanüstü gayretler gösteren gerçek bir yurtsever olarak ülkemize ve toplumumuza hizmeti de asla unutulmayacaktır." diyen Haleva, acısının çok derin olduğunu söyledi.

"Bensiyon Ağabey herkesin sevgisini kazandı"

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı İshak İbrahimzadeh ise Bensiyon Pinto'nun, ulaşamayacakları noktaların ulaşılabilir olduğunu gösterdiğini ve bu yolda örnek olduğunu, toplumda herkesin sevgisini kazandığını anlattı.

İbrahimzadeh, "Bensiyon Ağabey'imin korkuları yok muydu? Tabii ki korkuları vardı. Ön yargıları yok muydu? Tabii ki ön yargıları vardı. Fakat Bensiyon Ağabey'in bunları aşabilecek kadar kuvvetli bir öz güveni ve karşılık beklemeyen muhteşem bir kalbi vardı. Onların ona verdiği güçle Bensiyon Ağabey tüm bu sevgiyi, hepimizin sevgisini kazanmayı bildi. O yollarda bizlere yürümeyi öğretti. Bizimle birlikte yürüdü. Önümüzde yürüdü, daha sonra arkamıza geçti ve önünde yürümemiz için bizlere yol açtı. Bu şekilde bizim cemaatimizi toparladı ve hepimiz bugün tek bir cemaat olarak Bensiyon Ağabey'imizi anıyoruz." diye konuştu.

Hayim Pinto da babasıyla olan anılarından bahsederken şunları söyledi:

"İnsanlara yapılan hizmetler vefasız kalır, diye bir ifade kullanılır genelde. Burada, babamın cenazesinin başında, bunun tamamen yanlış bir ifade olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Onu uğurlarken yalnız değiliz. Onu uğurlamaya hazırlanırken de yalnız değildik. Kimileri haftada bir kez onu ziyaret etti. Kimi bizleri sürekli arayıp hal hatır sordu. Bayramlarda, doğum günlerinde unutulmadı. Sinagoglarımızda sıhhat duaları asla eksik olmadı. Kimi onu güçsüz halde görmeye dayanamadı, ona olan sevgisini uzaktan bizlerle paylaştı ve ona iletti."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı belediye başkanları da törene çelenk gönderdi.

Bensiyon Pinto'nun cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere Arnavutköy Musevi Mezarlığı'na götürüldü.

Pinto için taziye ziyaretleri, 17 Ocak Pazartesi'den 20 Ocak Perşembe'ye kadar 16.30-17.30'da Neve Şalom Sinagogu'nda kabul edilecek.

Kaynak: AA
#bensiyon pinto #cenaze
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