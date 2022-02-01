Bekir Bozdağ, TBMM'de yemin etti
Adalet Bakanlığı görevine getirilen Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. Bozdağ'ın yemin etmesinin ardından AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 285'e düştü.
Gündem 01.02.2022, 17:35
Abdulhamid Gül'ün istifasının ardından Adalet Bakanlığı görevine getirilen Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda yemin etti. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ'ın atanmasına ilişkin tezkereyi okuttu.
Bilgiç, daha sonra ant içmesi için Bozdağ'ı kürsüye davet etti. Bekir Bozdağ, kürsüye çıkarak yemin etti.
Bozdağ'ın yemin etmesinin ardından AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 285'e düştü.
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