Bekçilere boyacı olduğunu söyledi, hırsız çıktı
Adana'da, taşıdığı poşetten çalıntı olduğu tespit edilen malzemeler çıkan şüpheli gözaltına alındı.
Gündem 29.11.2021, 08:10 29.11.2021, 09:03
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Karafatma Caddesi'nde devriye görevi yapan bekçiler, elinde demir merdiven ve sırtında poşetle yürüyen şüpheliyi durdurdu.
Bekçilere boyacı olduğunu ve boya yapmak için bir müşterisine gittiğini belirten şüpheli S.İ'nin kimlik sorgusunu yapan ekipler, söz konusu kişinin 15 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olduğunu tespit etti.
Poşetteki okul çantalarını ve bazı gıdaları da inceleyen bekçiler, söz konusu malzemelerin çalıntı olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan S.İ, Bağlar Polis Merkezi Amiriği'ne götürüldü.
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