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Bedelli askerlik ücretleri belli oldu

Memur maaşlarına gelen zam sonrasında bedelli askerlik ücretlerine de güncelleme yapıldı.

Gündem 07.07.2023, 14:40
Bedelli askerlik ücretleri belli oldu

Askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerin merak ettiği yeni bedelli askerlik ücretleri belli oldu... Bu yılın ikinci yarısında başvuranlardan 122 bin 350 lira 80 kuruş bedelli ücreti alınacak. Memur maaşlarına yapılan seyyanen zammın maaş katsayısı hesabına dahil edilmemesi, bu ücretin daha fazla artmasını önledi.

Önce asgari ücret, ardından da memurların zamlı maaşı belli oldu.

Askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerin beklediği o haber de geldi.

Bedelli askerlik ücreti belirlendi.

Temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı haftalar öncesinden duyurulurken, bedelli askerlik yapmayı planlayan gençler 140 bin lira gibi bir ücretle karşı karşıya kalacağını düşünüyordu.

Ancak, memur maaşlarına yapılan seyyanen zam, memur maaş katsayısına dahil edilmedi.

Bu nedenle temmuz ayında memur maaş katsayısı yüzde 17,55 oranında arttı.

Bedelli ücreti 122 bin 350 lira oldu

Habertürk’te yer alan bilgilere göre 2023’ün ocak-haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti, temmuz-aralık dönemi için 122 bin 350 lira 80 kuruşa çıkartıldı.

Seyyanen zammın 8 bin 77 TL yerine 3 bin 150 TL’de tutulduğu bir senaryoda ise en düşük emekli aylığını 22 bin liraya tamamlamak için yüzde 47 oranında zam yapılması gerekecekti.

Bu durumda bedelli askerlik ücreti de yüzde 47 oranında artacaktı.

Enflasyonun üzerinde arttı

Yüzde 17,55’lik artışa rağmen bedelli askerlik ücreti bir yıllık dönemde enflasyonun üzerinde artmış oldu.

Son bir yıllık dönemde enflasyon yüzde 38,21 olarak gerçekleşmesine rağmen, geçen yılın temmuz ayında 80 bin 65 TL olan bedelli askerlik ücreti bir yıllık dönemde yüzde 52,81 oranında artış kaydetti.

Bedelli askerlik ücreti, kalıcı uygulamaya ilişkin kanunun yürürlüğe girdiği 2019 yılı haziran ayında 31 bin 343 TL idi.

O tarihten bugüne tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 226.76 oranında arttı.

Bedelli askerlik ücreti ise aynı dönemde yüzde 290,36 oranında artış kaydetti.

2 ay içerisinde ödenmesi gerekiyor

Önceki yıllardaki uygulamaların aksine 2019’da başlatılan kalıcı bedelli askerlikte gençler ücret ödemenin yanı sıra bir aylık temel askerlik eğitimi alıyorlar.

Bedelli askerlik başvurusu yapanların başvurudan itibaren 2 ay içinde ücreti ödemeleri gerekiyor.

Ödenecek ücret tutarı, ödemenin yapıldığı tarihteki maaş katsayısı üzerinden hesaplanıyor.

Gurbetçi gençler, ne kadar ödeyecek?

Bu arada yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için dövizle askerlik uygulaması devam ediyor.

Gurbetçilerden, başvuru yaptıkları tarihteki bedelli askerlik ücretinin karşılığı olan euro veya diğer döviz olarak para alınıyor.

Döviz kurunun yükseldiği şu günlerde dövizle askerlik başvurusu yapmak, gurbetçiler açısından daha avantajlı…

Bedelli askerlik ücretinin günümüzdeki karşılığı ise 4 bin 724 dolar seviyesinde.

Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar...

Bedelli askerlik için müracaat edilen tarihe kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar hakkında, bu duruma düştükleri tarihten başvuru tarihine kadar her ay 1.785 TL ilave ücret alınacak.

Ay kesri 1 gün dahi olsa 1 ay kabul edilerek 1.785 TL ücrete tabi olacak.

Yoklama kaçağı durumuna düştükten 24 ay sonra bedelli askerlik başvurusu yapan bir kişi 122 bin 351 TL’ye ilave olarak ayrıca 42 bin 835 TL daha ödeyecek.

Böylelikle toplam ödenecek tutar, 165 bin 186 TL olacak.

#bedelli askerlik
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