Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Bassın mensuplarıyla bir araya gelen MSB Akar bedelli askerlik ücretinin 55 bin 190 lira olduğunu açıkladı.
Gündem 08.01.2022, 23:48
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ''Yeni askerlik sistemi ile er olarak girip generallik seviyesine kadar yükselebiliyorsunuz. Bedelli askerliğin ücreti 6 asteğmen maaşı. Buna göre 55 bin 190 TL oldu. 2021 yılında bedelli askerliğe başvurularda yüzde 57 artış oldu'' diye konuştu.
Savunma ve güvenlik konularının günlük siyasetin dışında tutulması gerektiğini ve polemik konusu yapılmaması gerektiğine vurgu yapan Akar, "Savunma güvenlik konusu 84 milyonun konusu. Bütün alanların, kesimlerin meselesi" dedi.
Güvenlik ortamının ve güç dengelerinin yeniden şekillendiğini belirten Akar, milletin hak ve menfaatini korumak için her türlü önlemi aldıklarını söyledi.
Kaynak: Haber7
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