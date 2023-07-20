Bedelli askerlik başvuruları başladı
Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik bedelleri ile başvuru sürecini açıkladı.
Gündem 20.07.2023, 12:36
Bedelli askerlik tutarı 122 bin 351 lira olurken, başvuru işlemlerine 17 Temmuz 2023 tarihinden itibaren başlandı.
Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, bedelli askerlik tutarının 122 bin 351 lira olduğunu açıkladı.
Albay Zeki Aktürk, bedelli askerlik tutarının memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini de ifade ederek, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122 bin 351 lira olmuştur. 17 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır." dedi.
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