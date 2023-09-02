"Bedava ev vaadi verenler Hatay'ın yolunu unuttu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçim döneminde depremzedelere 'bedava ev' sözü verenler hem sözlerini hem de Hatay ile birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle katıldığı Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni'nde, 28 Mayıs seçimlerinde kendisine verdikleri destek için Hatay halkına teşekkür etti.

Hataylıların yüzde 50,15 oy oranıyla kendisine destek verdiğini belirten Erdoğan, bugüne kadar olduğu gibi gelecek 5 sene boyunca tüm Türkiye ile birlikte Hatay'ın da güvenine layık olmaya çalışacağını dile getirdi.

Erdoğan, Hataylılara şükran borcunu daha çok çalışarak, daha fazla eser ve hizmet üreterek ödeyeceklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bu vesileyle bir kez daha 6 Şubat depremlerinde ve onları takip eden artçı sarsıntılarda hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Depremin üzerinden 209 gün geçmiş olsa da yüreklerimizde açtığı yaralar halen tazeliğini koruyor. Enkazın altında kalarak aramızdan ayrılan hiçbir insanımızı unutmadık, unutmayacağız. Depremin ilk gününden itibaren bu konudaki hassasiyetlerimizi gösterdik. Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık. Seçim döneminde depremzedelere 'bedava ev' sözü verenler hem sözlerini hem de Hatay ile birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu. Biz ise depremzede şehirlerimizi en az birkaç kez ziyaret ederek hem vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirdik hem de yürütülen çalışmaları yerinde görme imkanı bulduk. Aynı şekilde şov peşinde koşan deprem turistleri çekip gittikten sonra bile Hatay ile kardeş ilan ettiğimiz 94 belediyemiz, başkanları ve ekipleriyle Hatay halkının yanında olmaya devam etti."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin siyasetini ve istismarını yapanlardan değil, depremzedelerin acılarını paylaşanlardan, yüreklerine omuz verenlerden olduklarını kaydederek, "Sırf oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimize hakaret edenlerden değil, siyasi görüşüne bakmadan 85 milyonun tamamını kucaklayanlardan olduk. Hatay'ımızı en son 28 Mayıs seçimlerinden bir hafta önce ziyaret etmiş hem sizlerle dertleşmiş hem de Defne Devlet Hastanesi'ni açmıştık. Birilerinin tek kare fotoğraf üzerinden aleyhinde adeta bir linç kampanyası yürüttüğü hastanemiz, sahadaki zorluklara rağmen o günden bugüne Hataylı kardeşlerimize hizmet ediyor. Diğer sağlık projelerimizin de takibini yapıyoruz. Söz verdiğimiz şekilde inşallah onları da şehrimize kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesini sadece fotoğraflardan görenlerin 11 şehri etkileyen afetin büyüklüğünü anlamakta zorlandığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Özellikle depremin hemen ardından bölgeye yaptığımız ziyaretlerde nasıl bir tabii afetle karşı karşıya kaldığımızı görmüştük. Hatay ve ilçelerinin asrın felaketini yaşadığı tartışma götürmez bir gerçektir. Aynı şekilde devletimizin tüm sıkıntılara rağmen depremin yaralarını sarma konusundaki iradesi ve çabaları da bir başka hakikattir. Ekonomisi ne kadar güçlü olursa olsun böyle büyük bir felaketin altından kalkabilecek ülkelerin sayısı bir elin parmaklarını geçmez.

Burada şu hususun altını çizerek tekrar ifade etmek isterim; çeşitli zorluklarla, sorunlarla, irademizi aşan bazı hususlarla karşılaşsak da depremin yıktığı şehirlerimizi Allah'ın izniyle ayağa kaldırmakta kararlıyız. Afet bölgesinde yaşayan kardeşlerimizin sıkıntılarını çok iyi biliyoruz. Vatandaşlarımızın kalıcı konutlara kavuşma isteklerinin de farkındayız. Biz de bu talep ve beklentileri karşılamak, sizleri bir an önce güvenli ve yeni yuvalarınıza kavuşturmak için gece-gündüz demeden çalışıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulundu;

"Hatay'da 32 bin 600 konut, 7 bin 800 köy evi ve depo olmak üzere, toplam 40 bin 400 bağımsız bölümün inşası devam ediyor.

Bugün temellerini attığımız projelerimizle birlikte Hatay'ın kent meydanının, şehir merkezinin inşası için de ilk kazmayı vuruyoruz.

Projemize Hatay merkez ve ilçelerinden toplam 86 bin kişi başvuru yaptı. Proje kapsamında biz hem hibe hem de kredi desteği vereceğiz."