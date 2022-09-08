BDDK 30 personel istihdam edecek
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, “Memur”, “Mühendis”, “Sekreter”, “Tekniker”, “Teknisyen” ve “Şoför” kadrolarına kamu hizmetine ilk defa Kurumda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alacak.
Gündem 08.09.2022, 09:01
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; giriş sınavı, “Memur”, “Mühendis”, “Sekreter”, “Tekniker” ve “Teknisyen” kadroları için sözlü sınav şeklinde; “Şoför” kadrosu için ise uygulamalı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak yapılacak.
Adaylar başvurularını 7 - 19 Eylül 2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecek.
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|6
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|5
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|1
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|O
|P
|1. Bodrumspor
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|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
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|7
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|4
|7
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|7
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|3
|6
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|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
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|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
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|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
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|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
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|6. Chelsea
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|7. Liverpool
|6
|9
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|8
|10. Fulham
|6
|8
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|6
|7
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|6
|7
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|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0