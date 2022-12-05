BBP Genel Başkanı Destici'den TOBB'a ziyaret

Destici, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle ekonomik meseleler hakkında görüştüklerini belirterek, kendilerine teşekkür ettiğini dile getirdi.

Ziyarette, TOBB'a bağlı sanayi ve ticaret odaları ile borsaların meseleleri değerlendirdiklerini belirten Destici, gündemde olan asgari ücret, emeklilikte yaşa takılanlar, kıdem tazminatı, işçi ve işverenlerin talepleri ile ara eleman konularını ele aldıklarını anlattı.

Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik tabloda iş dünyasının büyük emek verdiğine işaret eden Destici, BBP olarak yanlarında olduklarını dile getirdi.

Destici, "Bu süreci yine siyasetçisiyle, sanayicisiyle, çiftçisiyle, üreticisiyle, tüccarıyla birlikte aşacağımız noktasında da tam bir uyum içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Kendilerine bundan sonraki çalışmalarında da kendilerinin temsil ettiği bütün sanayicilerimiz, bütün tüccarlarımız, esnafımız, üreticimize de başarılar diliyorum. Hayırlı kazançlar diliyorum." dedi.