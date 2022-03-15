Bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi

Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle eğitim öğretime bir gün daha ara verildiği duyuruldu.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İlimiz genelinde (ilçelerimiz dahil) tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında 16 Mart 2022 Çarşamba günü eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmesine karar verilmiştir"

Van

Van'da valilikten yapılan açıklamaya göre, devam eden kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumlarında eğitime 16 Mart Çarşamba günü ara verildi.

Trabzon

Trabzon'da olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde 16 Mart Çarşamba günü eğitime ara verilecek.

Araklı, Arsin, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerinde de sadece taşımalı eğitime ara verilecek.

Ağrı

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Bu nedenle il merkezi ve ilçelere bağlı köylerde eğitime yarın ara verileceği, bunun yanı sıra taşımalı eğitimin de yapılamayacağı kaydedildi.

Samsun

Samsun'un 3 ilçesindeki bazı okullarda, kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Ayvacık, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde 16 Mart çarşamba günü bazı okulların tatil edildiği belirtildi.

Eğitime ara verilen okulların detaylı listesine "http://samsun.meb.gov.tr'' linkinden ulaşılabilecek.