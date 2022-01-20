Bazı BUDO seferleri iptal edildi

BUDO'nun sabah planlanan, Bursa-İstanbul, İstanbul-Bursa, Bursa-Armutlu ile Armutlu-İstanbul seferleri yapılamayacak

Hava koşulları deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Bu nedenle Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi.

BUDO'nun sabah planlanan, Bursa-İstanbul, İstanbul-Bursa seferleri yapılamayacak.

Bursa-Armutlu ile Armutlu-İstanbul seferleri de gerçekleştirilemeyecek.