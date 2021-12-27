Bayrampaşa'da otomobilin çarptığı kişi öldü
Bayrampaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Gündem 27.12.2021, 07:54
Alınan bilgiye göre, TEM Bağlantı Yolu Adnan Menderes Bulvarı girişinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı belirtilen Ahmet Oğul'a (65), plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Oğul'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Oğul'un cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ahmet Oğul'a çarpan otomobilin tespiti ve yakalanması için çalışmalara başlandı.
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