Bayrama Kato Dağı'nda girdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramına Kato Dağı'nda girdi.

Bakan Soylu'nun bulunduğu askeri üsteki askerlerle ilk bayramlaşanlardan biri ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kato'da bulunan askerler özelinde bütün Mehmetçiğin bayramını tebrik etti.