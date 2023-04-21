Bayrama Kato Dağı'nda girdi
Bakan Soylu, Ramazan Bayramına Kato Dağı'ndaki askeri üslerde girerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da burada bulunan askerlerle telefon üzerinden bayramlaştı.
Gündem 21.04.2023, 07:41
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramına Kato Dağı'nda girdi.
Bakan Soylu'nun bulunduğu askeri üsteki askerlerle ilk bayramlaşanlardan biri ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kato'da bulunan askerler özelinde bütün Mehmetçiğin bayramını tebrik etti.
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