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Bayram telaşı başladı: Baklavacılar tam mesaide

Baklavanın başkenti Gaziantep’te baklavacılar, bayram öncesi vardiyaya geçti. 24 saat mesai yapan baklavacılar siparişleri yetiştirme telâşında. Baklava ustası Ahmet Faruk Şenel, “Siparişler şimdiden başladı. Paketleme için ayrıca eleman aldık" diyor.

Gündem 04.07.2022, 08:36 04.07.2022, 08:38
Bayram telaşı başladı: Baklavacılar tam mesaide

Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edilen Türk mutfağının ilk ürünü “Antep baklavası”nın üretildiği Gaziantep’te ustalar, Kurban Bayramı öncesi artan siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai yapıyor.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala baklavaya olan yoğun talebi karşılamak için kentteki işletmelerde tatlı telaş başladı.

GURBETÇİLERDEN TALEP VAR

Türkiye’nin yanı sıra dünyanın hemen her yerine ürün gönderen Gaziantepli baklavacılar, siparişleri yetiştirebilmek için çalışma şartlarında değişikliğe gitti. Ustaların mesaisini 12 saate çıkaran işletmeler, personel takviyesiyle 24 saat esasına göre hummalı çalışıyor. Baklavacılar bayramda, Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinden ve yurt dışında genellikle gurbetçilerin bulunduğu bölgelerden internet üzerinden sipariş de alıyor.

DURGUNLUĞU ATLATACAĞIZ

Kentteki bir baklava üretim tesisinin Yönetim Kurulu Başkanı Levent Aktaş, işletme olarak “bayram modu”na geçtiklerini söyledi. Bayramın kendileri için fırsat olduğunu belirten Aktaş, “Normalde havaların ısınmasından dolayı işlerimizde durgunluk oluşmuştu ama bu durgunluğu inşallah bayrama kısa süre kala atlatacağız. İşlerimiz daha da artacaktır.” dedi.

İŞİMİZ DAHA DA ARTACAK

Bayramlarda misafirlere en çok baklava ikram edildiğini belirten Aktaş, “Havaların ısınmasıyla insanlar tatile gidiyor ama yine de bayramı evinde geçiren baklavaseverler siparişlerini veriyor. Bu da bizim işimizin artmasına vesile oluyor. Bayrama 3-4 gün kala işimiz biraz daha artacak. Vardiya sayımızı arttırıyoruz. Hazırlıklarımı ona göre tamamladık.” diye konuştu.

BİR GÜNDE TESLİM EDİYORUZ

Yurt içi ve yurt dışına baklava gönderdiklerini anlatan Aktaş, “İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illere 1 günde teslim veriyoruz. Bu durumda müşterilerin baklavayla buluşmasına daha çok vesile oluyor ve ürünlerimiz bozulmadan buradaki kalitesiyle müşteriye ulaşıyor.” ifadelerini kullandı.

Siparişe yetişmek için yeni eleman aldık

Baklava ustası Ahmet Faruk Şenel de her bayram öncesi tatlı bir telaşa girdiklerini söyledi. Kentteki tüm işletmelerin bayramları fırsat olarak gördüklerini aktaran Şenel, şunları kaydetti: “Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. İnsanlar şimdiden bayramda güzel ve kaliteli baklava yemek için sipariş vermeye başladı. Bu durum bizi olumlu etkiliyor. Üretim ve satışta hummalı bir çalışma var. Paketleme için ayrıca eleman aldık.”

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