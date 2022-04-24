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Bayram rezervasyonlarındaki hareketlilik turizmcilerin yüzünü güldürdü

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan ve Ramazan Bayramı için rezervasyonların yüzde 80'in üzerine çıktığı Antalya'da, son iki yılın en hareketli bayram tatili yaşanacak.

Gündem 24.04.2022, 11:47 24.04.2022, 11:55
Bayram rezervasyonlarındaki hareketlilik turizmcilerin yüzünü güldürdü

Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve doğal güzellikleri, antik kentleri, sağlıklı ve güvenli turizm hizmetiyle öne çıkan turizm kenti Antalya, sezona hızlı başladı.

Farklı ülkelerden turiste ev sahipliği yapılan kentte, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla iç pazardan rezervasyonlar arttı. Bazı otellerin rezervasyonları yüzde 100 doldu.

Eğlenceden yeme içme sektörüne kadar tüm hazırlıkların titizlikle yapıldığı Antalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle iki yıl aradan sonra en hareketli bayram tatili olacak. Bazı tatilciler otelleri tercih ederken bazıları da otellerin "Maldiv Evleri" konseptli havuzların içine kurulan villalarda tatil yapacak.

İki senedir bayram tatili evlerde geçmişti

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, Ramazan Bayramı tatilinin 2020'de salgın nedeniyle otellerin kapalı, geçen sene de üç haftalık tam kapanmaya denk geldiğini hatırlatarak, bu yıl yoğun bir dönem olacağını söyledi.

Salgının hafiflemesine rağmen kontrolleri sıkı tuttuklarını ifade eden Kavaloğlu, şunları kaydetti:

"Bu dönemde artık kapanma söz konusu olmayacağından bayramı hep beraber kutlama şansımız olacak. İki yıl aradan sonra en hareketli Ramazan Bayramı olacak. Bu dönem bizim için gerçek anlamda bir bayram geliyor. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle açılışlarını öteleyen oteller olmuştu. Otellerin tamamına yakını Ramazan Bayramı'yla birlikte açılıyor. Dolayısıyla otellerde yüzde 80'in üzerinde doluluk sağlanacak. Bu dönem için çok büyük bir doluluk oranı."

Araçlarıyla kente gelecek misafirlerin dikkatli olmalarını isteyen Kavaloğlu, bu dönemde bazı otellerde rezervasyonların son dakikaya kalabildiğini dile getirdi.

Kavaloğlu, misafirlerin açıkta kalmamaları için ellerini çabuk tutmaları gerektiğini vurgulayarak, "Misafirlerimiz bayramda denize girebilir, eğlence programlarına katılabilir. Eğlence ve yiyecek içecek programlarımızı çok iyi düzenledik. Bu anlamda Türk misafirlerimizi çok mutlu edeceğimizi düşünüyoruz" dedi.

"Tatilcilerin bayram için yoğun talebi var"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da son yılların en hareketli bayramı olacağını belirterek, özellikle sanatçıların konser vereceği otellerin daha yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Tüm tesislerde hareketlilik yaşandığına dikkati çeken Atmaca, "Çok iyi bir Ramazan Bayramı olacak. Tatilcilerin bayram için yoğun talebi var." ifadesini kullandı.

"Herkesin yüzünün güldüğü dolu dolu bir bayram olacak"

Granada Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Osman Üçdan ise Belek Turizm Merkezinde biri 15 bin metrekare 21 havuzla hizmet verdiklerini hatırlatarak, otellerinin misafirle dolu olduğunu anlattı.

Üçdan, Ramazan Bayramı'nda otellerin dolu olacağını belirterek, "1 Nisan itibarıyla toplantı gruplarını almıyoruz. Ramazan Bayramı'nda yüzde 100 dolu olduğumuzdan rezervasyonların yenisini alamıyoruz. Hatta Kurban Bayramı için şimdiden doluyuz. Alanya'daki otellerimiz de açık. Herkesin yüzünün güldüğü dolu dolu bir bayram olacak" değerlendirmesinde bulundu.

"Rezervasyonsuz hiçbir yere gitmemek gerekiyor"

Turizmde "her şey dahil" sisteminin geliştiricisi olarak bilinen turizmci Cem Kınay ise salgın sonrası dünya genelinde tatile yoğun bir talep olduğunu, aynı yoğunluğun Türkiye'de de yaşandığını anlattı.

Bayramda boş yer kalmayacağını vurgulayan Kınay, "Açık olan otellerin tamamı dolar. Rezervasyonsuz hiçbir yere gitmemek gerekiyor. Şölen havasında bir bayram olacak. Bayram, salgın öncesine dönüş olarak kutlanacak" diye konuştu.

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