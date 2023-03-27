Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım
Selçuk Bayraktar, TB2 insansız hava aracının bir üst modeli olan Bayraktar TB3 ile ilgili paylaşımda bulundu.
Gündem 27.03.2023, 08:45
BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB-3'ün yeni fotoğraflarını paylaşarak, TB3'ün ilk uçuşuna gün saydığını duyurdu.
BAYKAR Teknoloji Lideri Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar TB3'ün ramazan ayı öncesinde çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Paylaşımında, "Bugün paylaştığımız fotoğraflarda üretim hattında görünen, kanatlarını katlayabilme özelliğine sahip türünün ilk örneği olan 'balığın' ramazan öncesi çekilmiş görselleri. Büyük abisi Kızılelma'dan sonra ilk uçuşuna gün sayıyor" ifadelerini kullandı.
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