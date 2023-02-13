Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 İHA'ları deprem bölgelerinin üzerinde
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve İçişleri Bakanlığı envanterindeki Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 İHA'ları deprem bölgesinde toplam 1.215 saat 58 dakika uçuş görevi icra etti.
Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Depremin gerçekleştiği ilk günden itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı envanterindeki Bayraktar #AKINCI ve #Bayraktar TB2 İHA'larımız toplam 1.215 saat 58 dakika uçuş görevi icra ettiler. Milletimiz için varız, milletimizin yanındayız." ifadeleri kullanıldı.
Depremin gerçekleştiği ilk günden itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı envanterindeki Bayraktar #AKINCI ve #BayraktarTB2 İHA'larımız toplam 1.215 saat 58 dakika uçuş görevi icra ettiler.— BAYKAR (@BaykarTech) February 13, 2023
Milletimiz için varız, Milletimizin yanındayız. pic.twitter.com/oc0KLRbRw5
9 Bayraktar AKINCI, 35 Bayraktar TB2 (3'ü hızlı haritalama podlu) depremin hemen ardından bugüne kadar toplam 1.215 saat 58 dakika görev uçuşu gerçekleştirdi.
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