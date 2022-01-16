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Bayrak donduran soğukta vatan nöbeti

Mehmetçik'in üs bölgelerinden 395’inde gece sıcaklıkları sıfırın altında 20 derecenin de altını görüyor. İkiyaka Dağları'ndaki Binbirkapı Üs Bölgesi'nde sıcaklık sıfırın altında 25 dereceyi gösterirken, Türk bayrağı dondu.

Gündem 16.01.2022, 14:22 16.01.2022, 14:29
Bayrak donduran soğukta vatan nöbeti

Ülke genelinde soğuk hava etkisini gösterirken Mehmetçiğin zorlu hava ve arazi şartlarındaki mücadelesi devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları binlerce metre rakımlı çok sayıdaki üs bölgesinde kar altında ve sıfırın altındaki sıcaklıklarda vatan nöbetini sürdürüyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 395’inde gece sıcaklıkları sıfırın altında 20 dereceyi aştı. Bölgelerin birçoğunda kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti.

Türk bayrağı dondu

Irak'ın kuzeyindeki Misalok Üs Bölgesi'nde kar kalınlığı 5 metreye ulaşırken Hakkari'deki İkiyaka Dağları'nda bulunan Binbirkapı Üs Bölgesi'nde sıcaklık sıfırın altında 25 derece, kar kalınlığı ise 480 santimetre ölçüldü.

Ardahan kırsalındaki Yiğitler Hudut Karakolu'nda termometre sıfırın altında 20 dereceyi gösterirken bölgedeki bir üs bölgesinde soğuktan donan Türk bayrağı dikkati çekti.

Mehmetçik zorlu hava koşullarına hazır

Milli Savunma Bakanlığı, gerek üs bölgeleri gerekse personelin kıyafetleri konusunda zorlu hava şartları için hazırlıkların önceden tamamlandığını belirtti.

Yapılan hazırlıklarla zor hava ve arazi şartlarına karşı Mehmetçiğin faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini belirten yetkililer, bulundukları bölgelerde düzenli olarak devriye ve pusu/dinleme faaliyetleri gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının operasyonlarını artan bir tempoda sürdürdüğünü duyurdu.

Bakanlık tarafından geçen sene 84 büyük, 286 orta çapta olmak üzere 370 operasyonda teröristlerce kullanılan 1445 mağara ve sığınağın kullanılamaz hale getirildiği, 2 bin 795 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

#Mehmetçik
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