banner38

Bayburt'ta yangın: 1 çocuk yaralandı

Bayburt'ta çıkan yangında bir çocuk yaralandı, 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Gündem 06.03.2022, 15:32
Bayburt'ta yangın: 1 çocuk yaralandı

Merkeze bağlı Akçakuzu köyünde Resul Çeker'in ikamet ettiği iki katlı kerpiç evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçrayan alevler nedeniyle bölgeye itfaiye, jandarma, 112 Acil Servis ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

4 yaşındaki çocuk yaralandı

Yangında yaralanan 4 yaşındaki Rukiye, babası Resul Çeker tarafından Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İlk müdahalenin ardından Trabzon'a sevk edilen Rukiye Çeker'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla söndürülen yangında ikişer katlı 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, köye giderek yangınla ilgili bilgi aldı.

#bayburt
Yorumlar (0)
banner35
8
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 28 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 28 35
13. Sivasspor 27 34
14. Kasımpaşa 28 32
15. Giresunspor 28 32
16. Antalyaspor 27 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Tuzlaspor 26 34
12. Keçiörengücü 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Altınordu 27 28
17. Denizlispor 26 27
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. M. United 27 47
5. West Ham United 28 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 27 36
10. Osasuna 27 35
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 26 32
13. Espanyol 27 32
14. Elche 26 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 22
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 26 18