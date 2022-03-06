Bayburt'ta trafik kazası: 4 yaralı
Bayburt'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Gündem 06.03.2022, 11:03
Bayburt'ta O.K. idaresindeki otomobil ile İ.Ş. yönetimindeki otomobil, H.Z. idaresindeki ticari taksiyle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri geldi.
Kazada otomobil sürücüleri ile yanlarında bulunan R.Ü. ve M.A. yaralandı.
Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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